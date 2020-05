Una nuova lista di coupon emerge per quanto riguarda le offerte regionali valide per l’acquisto a costo agevolato di bici elettriche e monopattini a batteria. Ogni amministrazione locale in elenco fornisce degli importanti voucher da utilizzare entro un determinato periodo di tempo. Si punta ad incentivare la micro mobilità intelligente ed eco sostenibile per un ritorno alla normalità tanto atteso. Ecco come fare.

Ecco le offerte shock per avere bici e monopattino Gratis per sempre

Il piano di incentivi verte sulla possibilità di convertire mezzi inquinanti in nuovi strumenti per la mobilità rispettosa dell’ambiente. In Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto è stato varato un emendamento che concede importanti sconti.

In particolare chi rottama una vecchia auto Diesel o Benzina Euro 3 riceve fino a 1500 euro da poter sfruttare per l’acquisto di una bici elettrica Gratis presso i rivenditori affiliati all’iniziativa. Sconto minore ma allo stesso modo valido anche per chi si libera di ciclomotori e motoveicoli Classe Euro 2 o Euro 3. In tal caso il premio scende a 500 euro.

In alternativa alla possibilità precedente è possibile convertire gli stessi bonus in abbonamenti per mezzi pubblici ed altri servizi di ride sharing. Il termine di validità scade entro 3 anni a partire dal 31 dicembre 2021 (termine ultimo per la partecipazione).

Nel frattempo a Milano il Sindaco ha innalzato l’ammontare degli incentivi da 200 a 500 euro per l’acquisto di monopattini elettrici. Con una cifra tale sarà possibile portarsi gratuitamente a casa un piccolo mezzo di trasporto in versione top di gamma senza sborsare un solo centesimo di tasca propria. Disponibile un fondo comune da utilizzare immediatamente.