La morsa della quarantena ha relativamente mollato la presa sulle nostre vite eppure abbiamo guardato molte serie TV in questo lockdown. Molte le abbiamo iniziate con la speranza di conoscere il seguito per le vicende dei personaggi più amati di Netflix, Prime Video, Sky ed Infinity.

Con il mese di maggio il palinsesto TV si popola con nuovi contenuti in streaming da vedere assolutamente. Ecco che cosa propongono i servizi migliori in questo momento.

Le migliori Serie TV da guardare su Netflix, Infinity, Prime Video e Sky

Dopo l’amaro in bocca per la sospensione dei programmi Calcio e Sport che hanno dato il via ai rimborsi Sky non resta altro da fare che godersi le Serie TV Top più apprezzate dal pubblico di Internet.

Netflix

Better Call Soul : come tutti i fan sanno si tratta del prequel sulle vicende di Saul Goodman, noto avvocato visto in The Breaking Dead.

The Midnight Gospel: un mix di animazione, podcast e psichdelia creato ad hoc per proporre momenti di inaspettata stranezza.

Prime Video

New Girl: racconta le esilaranti vicende di Jessica Day e dei suoi tre coinquilini di Los Angeles.

Bosch: narra gli avvicendamenti del famoso detective impegnato a risolvere un intricato caso di omicidio a Los Angeles.

Infinity

Vampire Diaries : grande attesa per il seguito di questa Serie TV intramontabile. Narra la storia d’amore di un vampiro e di una umana con cui ha diversi ostacoli da superare.

22.11.63: basata sull'omonimo romanzo di Stephen King e con protagonista James Franco impegnato a sventare l'attacco al Presidente Americano JFK.

Sky