I clienti Netflix aspettano con trepidazione il ritorno delle Serie TV più amate. Si parla dei contenuti originali trasmessi in esclusiva per il piccolo schermo in streaming. Nella lista dei preferiti rientrano in gioco Lucifer 5 dopo la rinuncia da parte del colosso cinematografico FX. Ma non sarò la sola e l’ultima ad arrivare. Ecco tutte le novità.

Netflix: grandi novità in arrivo per le Serie TV

Causa Coronavirus il colosso dello streaming mondiale ha dovuto rallentare la sua corsa ma sta per rimettersi in pari. Con l’arrivo di un nuovo piano di contenimento per l’emergenza sanitaria ed una presa sempre meno ostica si prospettano nuovi contenuti attesi da tempo. L’interruzione è finalmente finita con un’attesa durata fin troppo a lungo.

Insieme al sopra citato Lucifer arriva anche The Witcher, uscita a dicembre dello scorso anno e già pronta per la sua seconda stagione. Per Vis a Vis, invece, sarà un addio definitivo con l’arrivo preventivato della quarta serie con i fan che attendono lo spin-off. I tempi per queste ultime due serie TV si allargano a 2020 inoltrato. Diverso, invece, il caso di Lucifer 5 che non dovrebbe subire ritardi. Arriverà tra non molto con i suoi consueti 8 episodi.

Nel frattempo alcuni utenti gioiscono per la comparsa in catalogo di 3 nuove serie annunciata dal colosso a questo indirizzo. Per il momento non si segnalano nuove stagioni cancellate rispetto, invece, a quanto avvenuto nei mesi precedenti.

In attesa di ulteriori notizie ti invitiamo a seguirci nei nostri canali e sul sito web. Buona visione con Netflix.