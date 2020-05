La piattaforma streaming Netflix gode di un ottimo successo in tutto il mondo e alcune serie in particolare portano alto il suo nome. Ci sono alcune serie che sono estremamente ambite da giovani e non tra cui Black Mirror, Elite, Riverdale e Suburra. Netflix ha constatato un ottimo successo delle serie in questione, quindi verranno senz’altro rinnovate.

Per quanto riguarda Black Mirror, Elite e Riverdale, le serie saranno rinnovate anche per più di una stagione, in quanto altre serie sulla piattaforma hanno dato forfait a causa di costi di gestione. Cambia invece la situazione per quanto riguarda la serie italiana Suburra: la serie di chiuderà definitivamente con la terza stagione. La decisione che ha suscitato aspre polemiche, ma ormai la direzione sembra essere questa.

L’emergenza Coronavirus ha messo alle strette i produttori delle serie, i quali hanno deciso che la pubblicazione delle nuove stagioni avverrà in seguito, quindi slitteranno. Non è ancora chiaro il momento in cui avverrà il rilascio delle serie, ma verrà comunicato al più presto.

Per quanto riguarda l’amatissima serie italiana Suburra, il discorso dovrebbe cambiare. Il rilascio della terza stagione non sarà influenzato dalla grave Emergenza Sanitaria in corso. Questa è sicuramente una buona notizia per i fan, i quali sono anche consapevoli che ci vorrà ancora un po’ di tempo per il rilascio della nuova stagione, ma vale la pena attendere. Il possibile rilascio della terza stagione avverrà probabilmente nel periodo estivo/autunnale del 2020.