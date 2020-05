Esselunga accoglie all’interno della propria campagna promozionale il meglio del periodo, arrivando a tutti gli effetti a proporre al pubblico una lunghissima serie di prezzi bassi e di sconti sulla maggior parte dei prodotti afferenti al mondo della tecnologia generale.

Il volantino Esselunga attivo per tutta la settimana risulta essere disponibile solo ed esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio, è bene ricordare ad ogni modo che gli acquisti non potranno in nessun modo essere completati online, data proprio l’impossibilità di raggiungere la tecnologia sul sito aziendale.

Volantino Esselunga: queste sono le occasioni da non perdere

Il volantino Esselunga parte da uno dei migliori smartphone attualmente in circolazione, sebbene comunque sia datato ed in commercio da più di un anno. Il Samsung Galaxy S10 può infatti essere oggi acquistato alla modica cifra di 599 euro, nella comodissima versione no brand e garanzia di 24 mesi.

Restando entro una fascia di prezzo decisamente più bassa della suddetta, l’occhio cade indiscutibilmente sul televisore United da 24 pollici, dotato di tecnologia LED e compatibilità con il digitale terrestre DVB T2, il dispositivo ha un prezzo finale di vendita pari a soli 89 euro.

Entrambi, come specificato all’inizio dell’articolo, possono essere acquistati direttamente ed esclusivamente nei negozi in Italia. La garanzia è sempre la solita, pertanto per qualsiasi difetto di fabbrica è prevista la riparazione o la sostituzione a costo completamente azzerato. Tutti gli acquisti dovranno essere completati entro e non oltre il 13 maggio 2020.