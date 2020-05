Unieuro ha lanciato un volantino da fuori di testa, all’interno della campagna promozionale recentemente attivata sul sito ufficiale, gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su una infinità di prezzi bassi e di grandissimi modelli di tecnologia generale.

Chi sceglierà di completare l’acquisto affidandosi integralmente a Unieuro deve sapere che al giorno d’oggi esistono due vie da intraprendere per completare l’ordine. I punti vendita sono in parte aperti al pubblico, il personale e gli orari sono ridotti al minimo, ma per emergenze o urgenze potrete comunque recarvi personalmente. La strada consigliata è rappresentata dall’e-commerce, collegandovi al sito ufficiale potrete infatti ricevere la merce a casa a titolo gratuito, a patto però che la spesa effettiva sia di almeno 49 euro (salvo indicazioni differenti).

Volantino Unieuro: tutti i prezzi che avete sempre sognato di vedere

Le opportunità d’acquisto non mancano nel volantino Unieuro, questo è doveroso sottolinearlo, avvicinandosi al mondo degli smartphone non possiamo che trovare tante piccole occasioni sui modelli in vendita a meno di 300 euro. Gli interessati potranno spaziare infatti tra Huawei Nova 5T, Xiaomi Redmi Note 8T, Oppo Reno 2Z o anche il più semplice Realme 5 a soli 159 euro.

Il top di gamma da consigliare, invece, resta l’Asus ZenFone 6, è davvero un ottimo dispositivo, lanciato nel corso del 2019, oggi risulta essere in vendita a 399 euro in versione completamente sbrandizzata.

Per maggiori informazioni e per conoscere da vicino il volantino Unieuro, aprite questa pagina.