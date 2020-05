Esselunga nasconde all’interno del’ultimo volantino alcune delle migliori offerte di sempre, gli utenti possono approfittare di una lunghissima serie di sconti e di prezzi bassi nei vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale. Il risparmio è notevole, anche se comunque sarà necessario recarsi personalmente per completare le compravendite.

A differenza delle solite offerte e campagne promozionali dell’ultimo periodo, in questo caso il volantino non risulta essere attivo sul sito ufficiale dell’azienda, ma solamente in negozio. Coloro ce vorranno approfittare degli ottimi prezzi non potranno in nessun modo farlo da casa, data l’impossibilità di effettuare acquisti tecnologici di alcun tipo.

Per i codici sconto Amazon e le nuove incredibili offerte, aprite subito il nostro canale Telegram.

Volantino Esselunga: il risparmio è davvero assicurato

L’offerta principale del volantino Esselunga è rappresentata dal buon Samsung Galaxy S10, un terminale perfettamente in grado di soddisfare le richieste dei consumatori, sebbene comunque sia disponibile sul mercato da ormai più di un anno. Il suo prezzo di vendita del momento è di 599 euro, da considerarsi più che valido se confrontato con quanto il mercato è attualmente in grado di offrire.

In alternativa l’utente interessato ad un prodotto tecnologico low cost potrà avvicinarsi al TV Led United da soli 89 euro. Chiaramente il modello non presenta prestazioni generali di fascia alta, ma per i suoi 24 pollici e la piena compatibilità con lo standard di trasmissione DVB T2, non avremmo davvero potuto sperare di meglio.

Il volantino Esselunga è attivo in tutti i punti vendita fino all’11/13 maggio, dipendentemente dall’offerta che vorrete richiedere.