Come precedentemente rivelato da un ‘teardown’ dell’app effettuato dagli utenti XDA, il Play Store ha preparato una funzione che ti consente di installare automaticamente app e giochi per i quali ti sei pre-registrato.

Sembra che questa funzione stia per essere rilasciata ad un primo gruppo di persone. Alcuni vedono una nuova opzione quando si pre-registrano per i giochi e le app in anteprima. Ciò consente loro di sfruttare la funzione di installazione automatica al momento del rilascio.

Google Play Store, la nuova funzione è già disponibile per alcuni utenti

Per vedere se anche tu puoi utilizzare la nuova funzione, vai alla scheda Giochi del Play Store e scorri verso il basso fino a visualizzare un sezione giochi in pre-registrazione. Scegli un titolo qualsiasi e tocca il pulsante di pre-registrazione. Se puoi utilizzare la nuova funzione, dovresti vedere due opzioni: ‘Fatto’ e ‘Installa quando disponibile’.

A seconda della scelta, una piccola nota appare nell’elenco delle app, informandoti che riceverai una notifica quando il gioco è disponibile. La casella di controllo precedentemente disponibile che potevi spuntare per ricevere notifiche su altri nuovi giochi è sparita nella nuova interfaccia.

Non è ancora chiaro se i download automatici preregistrati inizieranno anche su reti mobili, ma probabilmente la nuova funzione del Play Store si attiverà solo su reti Wi-Fi. L’opzione sembra essere attiva sulla versione 19.8.15-all [0] [PR] del Play Store. Nel caso in cui vuoi provare la nuova opzione, puoi ottenere l’ultima versione dell’app Google su APK Mirror. In questo modo potresti accedere in anteprima alla funzionalità se l’update è correlato ad un APL specifico.