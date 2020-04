Il giorno del debutto di LG Velvet sarà il prossimo 7 maggio, tuttavia il brand non riesce a contenere l’entusiasmo per questo nuovo device. Infatti, il terminale rappresenta un nuovo inizio per l’azienda coreana e un taglio netto con il passato.

Proprio per sottolineare l’enorme lavoro svolto in fabbrica, nonostante manchi più di una settimana alla presentazione, LG ha diffuso la scheda tecnica ufficiale di LG Velvet. Lo smartphone sarà caratterizzato da un ampio display da 6.8 pollici denominato Cinema FullVision. Il rapporto di visione sarà a 20.5:9 impreziosito dai bordi del display curvi.

LG Velvet non ha più segreti

Il SoC sarà il Qualcomm Snapdragon 765, in grado di supportare la connettività 5G. Al momento è stata ufficializzata una sola variante con 8GB di memoria RAM e 128GB di memoria interna. Tuttavia, potrebbero esserci delle sorprese durante la presentazione con ulteriori versioni più potenti.

Il comparto fotografico sarà caratterizzato da una tripla fotocamera con un sensore principale da 48 MP. L’ottica grandangolare sarà da 8MP e infine ci sarà un sensore da 5MP di supporto per le informazioni di profondità. La batteria sarà da 4.300 mAh e LG Velvet avrà uno spessore massimo di 6.8mm con una lunghezza di circa 74mm.

Come anticipato, il lancio è fissato per il 7 maggio mentre la commercializzazione inizierà il 15 maggio. Al momento LG ha confermato la disponibilità esclusivamente per il mercato coreano ma non è da escludere l’arrivo di una variante internazionale dopo qualche mese. Non ci sono ancora informazioni sul prezzo di lancio, ma possiamo aspettarci che LG Velvet sarà molto interessante anche sotto questo punto di vista.