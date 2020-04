Sembra che LG sia intenzionata a lanciare una nuova linea di smartphone. Il capostipite di questa nuova famiglia è LG Velvet che sarà presentato ufficialmente il prossimo 7 maggio. Il brand è orgoglioso della propria creazione, tanto da aver anticipato il lancio con teaser e annunci che ne svelano il design.

Tuttavia, grazie ai nuovi rumor, è possibile anche scoprire parte della scheda tecnica scelta per LG Velvet. Le indiscrezioni sembrano indicare come il brand voglia di fatto cancellare la linea “G” per concentrarsi su questo nuovo device. Grazie all’enorme know how acquisito dall’azienda in ambito display, non sorprende scoprire che lo smartphone adotterà un pannello OLED. Sarà presente un notch a goccia dalle dimensioni molto contenute che ospiterà la fotocamera anteriore.

LG Velvet rappresenta un nuovo inizio

Per garantire un audio stereo, LG adotterà un sistema che farà espandere il suono attraverso la vibrazione dello schermo. Questa tecnologia è presa in prestito direttamente da LG G8 ThinQ e dalle Smart TV di fascia alta del gruppo. All’interno della scocca ci sarà il SoC Qualcomm Snapdragon 765 accompagnato da 8GB di memoria RAM e 128GB di storage interno. Saranno supportate le schede microSD con una capienza fino a 2TB.

Nella parte posteriore troverà spazio una tripla fotocamera caratterizzata da un sensore principale da 48MP. A supporto ci sarà una lente ultra-wide da 8MP e un sensore di profondità da 5MP. La scocca potrà vantare la certificazione IP68 per la resistenza a polvere e acqua e la certificazione MIL-STD-810G per la resistenza generale ad urti e impatti. La batteria sarà da 4,300 mAh con supporto alla ricarica veloce e wireless.