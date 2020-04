Nintendo sta cercando di aumentare la disponibilità della sua console Nintendo Switch mentre l’offerta scarseggia. In questo periodo più che mai sono numerosi gli utenti che scelgono di giocare con piattaforme di questo tipo durante la quarantena.

La società è stata colpita da una carenza di dispositivi proprio adesso che le persone in tutto il mondo si affidano alle varie console per divertirsi e svagarsi un po’. Non ci sono nemmeno scorte nei negozi. Inoltre, a causa della forte domanda e dell’offerta limitata i prezzi sono aumentati. Ora lo sviluppatore giapponese sta cercando di produrre circa il 10% in più di unità per il 2020. Quindi più dispositivi rispetto ai 20 milioni di pezzi prodotti l’anno scorso. Questo nonostante la console abbia ormai più di tre anni.

Nintendo Switch: record di vendite e scorte non sufficienti, negozi vuoti in tutto il mondo

“Speriamo che [i fornitori] rispondano all’aumento della produzione. Per l’approvvigionamento di alcune parti, le prospettive rimangono incerte e non possiamo prevedere esattamente quanti Switch possono essere forniti“, ha dichiarato un rappresentante Nintendo a Nikkei. Il Nintendo Switch è stato rilasciato per la prima volta a marzo 2017 e da allora ha registrato forti vendite. Queste vendite sono aumentate negli ultimi mesi in quanto i giocatori sono stati costretti a rimanere a casa, e grazie anche al rilascio del nuovo gioco Animal Crossing: New Horizons.

Anche a febbraio, Nintendo è stata costretta a respingere l’uscita di un’edizione speciale della console a causa delle difficoltà nel realizzare abbastanza console. In una dichiarazione sul suo sito Web, affermava che il coronavirus stava causando ritardi nella produzione di console e accessori come i controller in Cina. In quella stessa dichiarazione, si è scusato per il ritardo e si è impegnato a fare il possibile per consegnare i prodotti il più presto possibile.