La pandemia da Coronavirus ha ampliato ancor di più la già notevole valenza dei gruppi su WhatsApp. Sulla piattaforma di messaggistica istantanea, ognuno è libero di comunicare seppur virtualmente con amici, parenti o semplici conoscenti con incontri virtuali attraverso semplici conversazioni, chiamate o videochiamate.

Mai come in questi giorni sarebbe impossibile mettere in discussione l’utilità dei gruppi. Nonostante ciò è necessario sottolineare come sulla chat continuino a circolare delle chat completamente inutili.

WhatsApp, come evitare di essere aggiunti in gruppi inutili

La nuova notizia per gli utenti è che, rispetto al passato anche recente, ora è possibile arginare la partecipazione a tutte le chat sgradite. Nelle sue ultime versioni aggiornate, infatti, WhatsApp ha deciso di introdurre le cosiddette Black List.

Lo scopo delle Black List è molto semplice: far sì che un utente della propria rubrica – spesso e volentieri organizzatore seriale di gruppi o conversazioni inutili – sia in grado di aggiungerci in una piazza virtuali con più partecipanti. In questo modo sarà possibile bloccare in via preventiva tutti gli eventuali gruppi sgraditi.

Come fare quindi a creare una Black List? La procedura è davvero molto semplice: gli utenti devono recarsi in primo luogo nel menù Impostazioni, poi andare nella sezione Account e far tap sulla voce Privacy. Per scegliere tutti i contatti da inserire nelle Black List si dovrà semplicemente selezionare l’opzione Tutti i contatti eccetto per quanto riguarda l’aggiunta ai gruppi.

Già tanti utenti hanno sperimentato l’efficacia di questa funzione. Molti ad esempio hanno sottolineato una minore esposizione a fake news e messaggi spam.