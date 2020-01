WhatsApp: aggiornamento nuovo per gli utenti, l'app adesso cambia

WhatsApp risulta una delle piattaforme di messaggistica istantanea, oltre che tra le più utilizzati al mondo, tra quelle più propense a rilasciare i nuovi aggiornamenti. Il colosso che fa parte della rete di applicazioni appartenenti a Facebook ha provato in tutti modi a venire incontro agli utenti, i quali infatti ad oggi apprezzano tante delle sue qualità.

Una di queste consiste proprio nel rilasciare aggiornamenti in maniera frequente e costante, dal momento che ogni settimana viene sempre riempita con qualche novità. Negli ultimi tempi WhatsApp si è concentrato molto di più sulla sicurezza, proprio per evitare che le truffe importunassero gli utenti. Piano piano sembra finalmente risolta la situazione, anche se purtroppo gli inganni non possono essere eliminati del tutto visto che a decidere di promuoverli sono sempre gli utenti, che sia in maniera consapevole o meno. Un ultimo aggiornamento però starebbe arrivando pian piano per tutti, e con una novità di rilievo.

WhatsApp, ora i vostri messaggi possono essere cancellati dopo un certo periodo di tempo per tenere la vostra chat pulita

I nuovi aggiornamenti spesso tendono a mettere in risalto le qualità che WhatsApp già aveva lanciato in precedenza. Alcuni di questi però portano anche funzioni ex novo, come nel caso di quella che sta arrivando man mano su tutti i dispositivi. Stiamo parlando della possibilità di cancellare i messaggi automaticamente dopo un periodo di tempo preimpostato.

In molti infatti sottovalutano che non cancellando mai i messaggi dalla chat, WhatsApp possa occupare tanta memoria sul proprio dispositivo. Per evitare il verificarsi di tale situazione, la piattaforma offre la possibilità di impostare un tempo limite dopo il quale le chat verranno eliminate.