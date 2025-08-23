Realme GT 7T è quasi REGALATO su Amazon: sconto di 230 euro per TUTTI

Una delle migliori occasioni di questi giorni, Realme GT 7T viene a costare decisamente meno del suo listino, in questo modo vi ritrovate a poter acquistare uno smartphone di fascia intermedia, godendo di un rapporto qualità/prezzo conveniente e favorevole, ed allo stesso tempo siete pronti a mettere le mani, grazie all’offerta Amazon, su un prodotto completo e versatile.

Il display è un bellissimo AMOLED da 6,8 pollici di diagonale, trattasi di un LTPO AMOLED con risoluzione di 1280 x 2800 pixel, che può raggiungere un massimo di 453 ppi, con refresh rate a 120Hz, protezione ArmorShell Glass ed anche 16 milioni di colori. Sotto il cofano è stato inserito un processore MediaTek Dimensity 8400 Max, octa-core con frequenza di clock a 3,25GHz, passando anche per la solita ottima GPU Mali-G720 MC7, che viene completata dalla presenza di 12GB di RAM. La memoria interna può essere al massimo da 512GB, ma purtroppo non è espandibile con microSD.

Realme GT 7T, l’offertissima oggi su Amazon

Il prezzo di Realme GT 7T è decisamente più basso in questi giorni con la promozione che Amazon ha deciso di attivare e di mettere a disposizione dei consumatori. Il suo listino sarebbe di 649,99 euro, ma con lo sconto automatico attivato, il cliente si ritrova a poter spendere solamente 426,99 euro, approfittando così di una riduzione effettiva di 240 euro. Aprite questo link per effettuare l’acquisto.

Uno dei plus più grandi di questo device è chiaramente rappresentato dalla batteria, componente da 7000 mAh, che riesce a tutti gli effetti a garantire una usabilità quotidiana nettamente superiore al normale, tanto da arrivare a poter utilizzare il device anche per 2/3 giorni prima di dover ricorrere alla ricarica con il collegamento alla presa a muro., supportando inoltre ricarica rapida a 120W.