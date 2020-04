Il social network Facebook ha recentemente presentato una sfida molto importante nel settore del gaming online. Stiamo parlando dell’applicazione denominata Gaming.

La piattaforma si è apprestata ad incrociare direttamente le proprie lame della competizione con YouTube e Twitch. Scopriamo ora tutti i dettagli sulla nuova applicazione lanciata da Menlo Park.

Facebook lancia la propria applicazione Gaming

Come recentemente anticipato dal quotidiano statunitense New York Times, Facebook ha deciso di lanciare un’applicazione per trasmettere in streaming, e a guardare, le partite di videogame. Facebook Gaming è disponibile ufficialmente su smartphone e tablet Android. Per farla sbarcare anche su iPhone e iPad si deve attendere l’approvazione da parte del colosso Apple.

Il mondo del gaming, soprattutto sul versante online e digital, è già protagonista di un rilevante cambiamento, anche negli anni precedenti, ora è ormai nel vortice di una vera e propria rivoluzione. La maggior parte dei player tecnologici del mondo hanno concentrato le proprie risorse. Vogliamo ricordare che secondo Facebook sono 700 milioni gli utenti che fruiscono di contenuti legati al videogame.

L’applicazione Gaming ha deciso di bruciare le tappe e dopo ben 18 mesi di sperimentazione è stata finalmente presentata. Fidji Simo, responsabile di Gaming ha dichiarato: “Stiamo assistendo a una grande crescita della fruizione dei videogiochi durante questa fase pandemica. Investire nel gaming in generale rappresenta per noi una nostra priorità, perché sono una forma di intrattenimento che connette davvero le persone, offrendo un intrattenimento interattivo che unisce le persone“. Non ci resta quindi che scaricarla e provare dare un’occhiata dal vivo.