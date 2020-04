Tra le produzioni originali più avvincenti di Netflix ce n’è una a che italiana, la quale ha fatto innamorare migliaia di telespettatori. Ricca di colpi di scena, Suburra è ormai giusta alla sua terza stagione, la quale si sta facendo desiderare ampiamente dagli utenti. I nuovi episodi, infatti, non accennano a voler uscire rendendo sempre più reali le.paure degli utenti ossia che toccherà aspettare tanto quanto si è atteso per la seconda stagione.

Con un cast con volti rinomato come quello di Alessandro Borghi, Suburra 3 sarà una conclusione, si spera degna, di tale produzione.

Suburra 3: l’uscita è incerta, neanche il cast conosce una possibile data

A conferma del fatto che una data ufficiale non ci sia vi sono le affermazioni dello stesso Borghi che nello show è uno dei protagonisti. Attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, Alessandro ha rilasciato un video in cui ha affermato di esserne ignaro così come lo sono tutti i fans che stanno ponendo incessanti domande. In particolare lui ha asserito che: “Io non so quando uscirà la terza stagione di Suburra. Non lo sa nessuno. Non lo so io, non lo so Giacomino e non lo sa la produzione. Non lo sa Netflix. Non lo sa neanche quello che fa tutti i palinsesti del pianeta. Quindi per favore smettere di chiedercelo, buona quarantena. Ciao”

Non resta dunque che aspettare ancora del tempo: prima o poi Aureliano, Spadino e tutti gli altri riusciranno a tornare sul livello schermo… si spera più “prima” che “poi”.

