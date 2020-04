Oppo Find X2 Pro Lamborghini arriverà in Italia nel mese di maggio 2020, per il produttore cinese sono ore molto intense, visto che nel giro di poche ore sono stati annunciati tanti smartphone.

Tra questi smartphone troviamo anche l’A92S, Find X2 Lite, Find X2 Neo, A12, A52 e tanti altri. Questi sono solamente quelli annunciati negli ultimi giorni. Scopriamo ora il modello esclusivo Lamborghini Edition.

Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition arriverà in Italia a maggio 2020

Lo smartphone in questione è stato presentato in Cina nel mese di marzo 2020, la versione Lamborghini prende ispirazione dalla Adventure SV J Roadster, simulandone le linee aerodinamiche, le luci e le ombre, grazie alla tecnologia della forgiatura a caldo del vetro utilizzata anche nel processo produttivo. Tutto in questo smartphone ricorda Lamborghini, non dimenticando la confezione.

Vi ricordo che Oppo Find X2 Pro possiede uno schermo AMOLED da 6.7 pollici con refresh rate a 120 Hz. Monta un processore Qualcomm Snapdragon 865 con 12 GB di memoria RAM e 512 GB di memoria interna non espandibile. Per quanto riguarda la connettività troviamo 5G Dual Mode, Wi-Fi 6, NFC, USB-C, Bluetooth 5.1.

La fotocamera posteriore è formata da 3 sensori rispettivamente da 48 + 48 + 13 megapixel. Il primo Sony IMX689, il secondo grandangolare 120° e il terzo periscopica. La fotocamera anteriore è invece da 32 megapixel. Monta una batteria da 4.260 mAh con ricarica rapida SuperVOOC 2.0 a 65W. Oppo Find X2 Pro arriverà in Italia a partire dal 22 maggio 2020 a partire da 499 euro il modello più economico, fino ad arrivare a 1.999 euro per quello più costoso. Non ci resta quindi che attendere per vederlo con i nostri occhi.