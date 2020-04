Nonostante Xiaomi abbia appena presentato la nuova famiglia Mi 10, l’azienda non sembra intenzionata a fermasi. Infatti, grazie ad alcuni nuovi rumor, possiamo scoprire quali sono i device che arriveranno nei prossimi giorni.

Un report da per certa la presentazione del Mi Note 10 Lite a maggio. La conferma sembra arrivare dalla certificazione NBTC ottenuta in Tailandia. Nonostante l’avvistamento sul mercato Asiatico, il device sarà lanciato anche in Europa e nei mercati internazionali e non sarà l’unica novità di Xiaomi. Il colosso infatti sta ultimando i lavori su POCO F2 e anche questo device sarà ufficializzato il prossimo mese.

Xiaomi Mi Note 10 Lite e POCO F2 stanno arrivando

Stando a quanto emerso dalla certificazione NBTC, il Mi Note 10 Lite è caratterizzato dal numero di modello M2002F4LG. Inoltre, il device ha già ottenuto il via libera dall’ente americano FCC per la commercializzazione. Lo smartphone Xiaomi sarà caratterizzato da un display da 6.47 pollici dotato di una risoluzione FullHD+ e da un sensore per le impronte integrato nel display.

Il SoC scelto da produttore sarà il Qualcomm Snapdragon 730G mentre la batteria sarà da 5260mAh con supporto alla ricarica rapida a 30W. Per quanto riguarda le fotocamere, quella frontale sarà da 16 megapixel mentre sul retro ci aspettiamo un sistema composto da cinque ottiche. La principale sarà da 64 megapixel mentre ci saranno due ottiche da 8 megapixel, una da 5 MP e una da 2 MP.

Per quanto riguarda POCO F2 invece, al momento si conosce il numero di modello che sarà M2004J11G. Stando ai rumor trapelati, il produttore ha deciso di lanciare il device come la versione internazionale di Redmi K30 Pro. L’unica differenza sarà nella connettività, in quanto in Cina il POCO F2 sarà 5G mentre nel resto del mondo supporterà solo le reti 4G.