Expert e Comet lanciano i supersconti: smartphone a prezzo mai visto

Vista l’impossibilità dei negozi di elettronica di poter svolgere attività normalmente, Sembra che i siti online stiano prendendo sempre più piede. Sono tanti infatti le aziende che stanno utilizzando l’e-commerce e per provare a tenere viva la propria economia. Tra queste ci sono anche Comet ed Expert che sono due dei franchising più famosi in giro per l’Italia.

Le due aziende infatti vista l’impossibilità di produrre il volantino in merito al mese di aprile, hanno scelto di lanciare dei veri e propri prezzoni sui siti ufficiali. In questo caso si tratta di offerte inerenti al mondo della telefonia, ma anche a quello dell’elettronica in generale. Per avere comunque tutte le offerte migliori ogni giorno, vi consigliamo l’iscrizione al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare ed avere tanti codici sconto, è gratis.

Expert e Comet battono la concorrenza grazie ai loro siti ufficiali: ecco le migliori offerte di questo mese di aprile

Questa settimana è stata davvero interessante dal punto di vista degli sconti proposti dalle catene dei negozi di elettronica. Expert e Comet sui loro siti ufficiali hanno lanciato diversi smartphone a prezzo ribassato, ma anche molto altro.

Expert ad esempio ha spinto molto con il marchio Oppo, soprattutto con Reno Z e A9 2020. I prezzi sono rispettivamente di 349 euro e di 229 euro. Non potevano poi mancare i dispositivi Galaxy, con S20+ ed S20 ultra 5G. I prezzi in questo caso sono di 1.029 euro e di 1.379 euro.

Prosegue poi Comet con la smart TV Samsung da 55 pollici a soli 379 euro e con iPhone XR 64GB a 669 euro.