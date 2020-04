WindTre ha riservato una piacevole sorpresa a tutti i consumatori che per la prima volta si avvicinano al brand, a patto però che rientrino tra i fortunati a cui è stata inviata la notifica d’attivazione o semplicemente un SMS informativo sul numero di cui poi richiedere la portabilità effettiva.

Il nome dell’offerta è Go 50 Star+, al suo interno è possibile scovare un bundle davvero invidiabile, parliamo a tutti gli effetti di 200 SMS da inviare ad ogni numero in Italia, minuti illimitati da utilizzare per telefonare a chiunque, nonché 50 giga di traffico dati alla massima velocità attualmente disponibile.

Inizialmente il costo da sostenere corrisponderà a soli 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, ricordate infatti che non è presente alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, sarà poi possibile abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento, senza essere costretti a pagare penali di alcun tipo.

WindTre: ecco i dettagli della promozione

Essendo attivabile solamente su invito diretto, è bene ricordare che l’accesso sarà possibile solo presentando il messaggio effettivamente ricevuto sul proprio numero di telefono. Il costo mensile da sostenere sarà a 7,99 euro al mese, da versare direttamente tramite il proprio credito residuo della SIM ricaricabile acquistata, su cui è stata effettivamente richiesta la portabilità.

Nell’eventualità in cui invece foste alla ricerca di una soluzione distribuita in versione operator attack, sappiate comunque essere disponibili le varie Go 50 Top+ a 5,99 euro per gli uscenti da un MVNO, oppure la Go Fire 50+ per i clienti di PosteMobile, Fastweb e Iliad a 6,99 euro, tutte presentanti esattamente la stessa tipologia di contenuti.