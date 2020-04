La versione stabile di Chrome 81 è arrivata per Windows, Mac e Linux dopo un paio di settimane di ritardo causati dalla pandemia di coronavirus. Come osserva ZDNet, Google ha dovuto rimuovere alcune delle funzionalità che sarebbero state distribuite nelle versioni future del browser. Tuttavia, l’update include comunque alcuni aggiornamenti importanti.

Chrome aggiornato abilita una funzione chiamata “badge icona app”, che consente alle app e ai siti Web di avvisare gli utenti di nuove attività senza interromperle. È molto meno invadente delle notifiche definitive e potrebbe essere la scelta migliore, per esempio, per le app di chat e di posta elettronica che mostrano il numero di messaggi non letti.

Potrebbe essere un’ottima scelta anche per le app di social media che mostrano il numero di volte in cui un utente è stato taggato in un post. Google ha anche avviato il test di prova Origin di Web NFC; esso è una funzionalità che consentirebbe al browser Chrome di leggere i tag NFC. Una volta che sarà ampiamente disponibile ed utilizzato, gli utenti possono semplicemente accedere al browser per interagire con i prodotti che utilizzano NFC e raccogliere maggiori informazioni.

Il gigante della tecnologia ha dovuto mettere in pausa l’implementazione dell’aggiornamento Chrome regolarmente programmata a marzo a causa di un cambiamento nei programmi di lavoro. In precedenza aveva annunciato che avrebbe saltato completamente la versione 82, quindi il prossimo che uscirà è Chrome 83, che sarà disponibile a maggio. Ci saranno nuove informazioni prossimamente.