È passato un po’ di tempo dall’ultima volta in cui abbiamo sentito parlare del prossimo medio di gamma del colosso Big G, cioè del futuro Google Pixel 4a, ma quest’oggi sono arrivate delle novità. Nello specifico, sul portale Slashleaks è stata pubblicata una foto della confezione di vendita del device.

Ecco la confezione di vendita del nuovo mid-range di Google

Sappiamo già che, dal punto di vista del design, questo nuovo smartphone prenderà in prestito dai suoi fratelli maggiori Pixel 4 e Pixel 4 XL alcune peculiarità, e la foto della confezione di vendita ci da una ulteriore conferma. Dalla foto della confezione di vendita, infatti, possiamo osservare la parte posteriore del device dove è presente una zona quadrata con all’interno posizionato l’unico sensore fotografico assieme al flashLED.

Questa zona rettangolare, poi, sembra che non sporgerà molto dalla backcover. Sul frame laterale, invece, possiamo notare come sarà presente un tasto di accensione e spegnimento bianco, almeno nella colorazione Black del dispositivo. Per quanto riguarda la confezione di vendita, questa sembra praticamente identica a quella dei fratelli maggiori: scatola bianca con il solo smartphone raffigurato.

La presentazione ufficiale del Google Pixel 4a sarebbe già dovuta avvenire in questi giorni, ma l’evento è stato cancellato (forse a causa della pandemia). Al momento, quindi, non sappiamo con l’esattezza quando arriverà ufficialmente sul mercato. Nel frattempo, vi riassumiamo qui in basso le caratteristiche principali dello smartphone.