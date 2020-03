L’azienda Big G si sta preparando per portare ufficialmente sul mercato il suo nuovo smartphone appartenente alla fascia media del mercato, cioè il prossimo Google Pixel 4a. Fino ad oggi abbiamo avuto modo di conoscere numerose informazioni su questo dispositivo, come le presunte specifiche tecniche e il design, e abbiamo addirittura visto un suo primo video hands-on. Nel corso delle ultime ore, però, sono apparse in rete alcune immagini teaser che ci rivelano il prezzo di vendita del device.

Google Pixel 4a in arrivo a circa 399€?

Stando alle nuove immagini teaser trapelate online, sembra che Big G proporrà il suo nuovo smartphone medio di gamma allo stesso prezzo del suo predecessore, ovvero lo stesso prezzo del Google Pixel 3a. Sui nuovi teaser, infatti, possiamo notare come ci sia scritto “Starting from 399$”, che sarebbero più o meno 350-380€ al cambio attuale.

Questi nuovi teaser ci confermano poi anche alcuni dettagli riguardo al design definitivo dello smartphone. Come già sapevamo grazie alle precedenti indiscrezioni, sul prossimo Google Pixel 4a sarà caratterizzato dalla presenza di un display con un foro posto al lato sinistro del pannello.

Sarà poi presente una dual camera posteriore in stile Google Pixel 4, cioè con i sensori fotografici posti in una zona quadrata. Non dovrebbero mancare poi alcuni piccoli dettagli estetici tipici di Google, come la presenza del tasto di accensione e spegnimento colorato (il tasto sarà verde nella colorazione Just Black e sarà invece arancione nella colorazione Clearly White).

Vi ricordiamo ad alimentare il nuovo Google Pixel 4a ci sarà il SoC Snapdragon 730G di Qualcomm e ci sarà inoltre il supporto alle reti 5G.