Passa a WindTre con una delle migliori promozioni in circolazione, ecco arrivare la Unlimited 200 Special Edition, una spettacolare soluzione da ben 200 giga di traffico dati attivabile da qualsiasi consumatore sul territorio nazionale, indistintamente dalla provenienza.

Avete capito bene, l’offerta in questione non è limitata esclusivamente ad una ristretta cerchia di utenti, come spesso accade in occasioni di questo tipo, ma risulta essere accessibile da parte di ogni cliente, sia con portabilità che già possessore di una SIM di WindTre. Il costo iniziale da sostenere equivale nello specifico a 9,99 euro per coloro che arriveranno da un operatore differente, mentre raggiungerà i 19,99 euro per chi è già cliente dell’azienda (a tutto questo andranno aggiunti 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile).

Passa a WindTre: ecco la promozione che tutti desiderano

All’interno della promozione gli utenti possono davvero trovare tutto ciò che più desiderano, a partire da 200 giga di traffico dati da poter utilizzare in libertà sotto rete telefonica 4.5G, passando anche per illimitati SMS e minuti per telefonare a chiunque sul territorio nazionale.

Il canone fisso purtroppo non è dei più bassi, parliamo a tutti gli effetti di 29,99 euro al mese da versare esclusivamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile, ma è da considerarsi assente alcun tipo di vincolo contrattuale di durata. Allo stesso modo segnaliamo la presenza di un’offerta da tutto illimitato, la WindTre Unlimited, in versione Easy Pay sempre a 29,99 euro; l’accesso in questo caso sarà possibile con vincolo contrattuale di 24 mesi e tramite pagamento con conto corrente bancario strettamente obbligatorio.