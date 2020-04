Nonostante sia stato presentato soltanto qualche giorno fa il nuovo entry-level Honor Play 9A, sembra che l’azienda cinese sia in procinto di portare sul mercato un nuovo modello di questa serie che dovrebbe chiamarsi Honor Play 4T. Secondo quanto trapelato, il suo arrivo ufficiale potrebbe essere già il prossimo 9 aprile.

Honor Play 4T in arrivo: display full view o con notch?

Honor ha da poco pubblicato sul noto social cinese Weibo una immagine teaser in cui viene annunciato l’arrivo imminente del suo nuovo device. Come già accennato, il suo debutto ufficiale sembra essere previsto fra pochissimi giorni (cioè il 9 aprile). L’immagine teaser in questione ci lascia intravedere anche la presunta parte frontale del dispositivo. Da questo teaser, in particolare, sembra che il nuovo Honor Play 4T avrà un display full view a tutto schermo.

Nonostante questo, il leaker Digital Chat Station ha postato a sua volta un’altra immagine teaser in cui possiamo osservare un design totalmente diverso. Su questa immagine possiamo infatti osservare la presenza di un classico display con notch a goccia, mentre il design della backcover sembra essere più o meno lo stesso del fratello Honor Play 9A, anche se qui avremo tre fotocamere posteriori.

Oltre al design, il leaker ha anche svelato alcune presunte specifiche tecniche. Secondo quanto rivelato, il nuovo device di Honor sarà dotato di un display OLED con una diagonale pari a 6.3 pollici e in risoluzione FullHD+. Dovrebbe esserci poi una batteria da 4000 mAh con ricarica rapida da 22.5W e il processore HiSilicon Kirin 810.

Se fossero realmente queste le specifiche tecniche, significherebbe che questo smartphone sarà un gradino più in alto di Honor Play 9A presentato qualche giorno fa. Al momento, comunque, non abbiamo alcuna conferma ufficiale da parte dell’azienda riguardo queste informazioni. Sarà meglio attendere ancora qualche giorno per avere qualche altra conferma da parte di Honor.