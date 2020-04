Astro Slide è il primo smartphone 5G ad essere dotato di una tastiera fisica a scorrimento, che lo trasforma in un ottimo strumento di lavoro per inviare e-mail e modificare documenti mentre si è in movimento. Insomma, grazie alla sua tastiera retroilluminata e ad un’opzione multi-boot pensata per supportare anche il sistema operativo di Linux, Astro Slide può essere considerato un vero e proprio mini laptop.

Realizzato dalla Planet Computers, Astro Slide implementa un ampio schermo da 6,53 pollici con risoluzione 2340 x 1080 pixel, che può essere spinto verso l’alto fino a rilevare la tastiera QWERTY che si nasconde sotto di esso, alla quale è possibile accedere mediante la rivoluzionaria cerniera a scorrimento RockUp brevettata dalla stessa azienda.

Lo smartphone è alimentato dal SoC MediaTek Dimensity 1000 5G, con processore octa-core (4x A77 a 2,6 GHz, 256 KB L2 + 4x A55 a 2,0 GHz, 128 KB L2 2 MB L3) e GPU ARM G77. Questa configurazione, a detta dell’azienda, Astro Slide offre il doppio delle prestazioni di altri chipset 5G con un consumo energetico significativamente ridotto, ed il modem dual-mode 5G permette di raggiungere velocità di download fino a 4,7 Gbps. Il tutto è accompagnato da almeno 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Astro Slide è dotato di una sola fotocamera esterna da 48 MP con flash LED ed una fotocamera frontale per selfie da 5 MP. Tra le altre caratteristiche: sensore per le impronte digitali, NFC, batteria da 4.000 mAh, porta USB di tipo C, jack audio da 3,5 mm, connettività WiFi 6 (2 x 802.11ax) e Bluetooth 5.1.

Uno degli aspetti sicuramente più interessanti è che Astro Slide sia stato progettato per eseguire Android 10 ed i sistemi operativi basati su Linux, per cui è possibile utilizzare anche la suite di software PDA, tra cui l’app Agenda, l’app Note, l’app AirMail e l’app Database. Questo smartphone dovrebbe debuttare nel mercato entro Marzo del prossimo anno.