Windows 10 presenta un nuovo bug che sta influenzando la connettività Internet di alcuni utenti. In alcuni casi, il bug impedisce alle principali app – come Office 365 – di collegarsi online. Ciò è un problema per chi utilizza queste app per lavorare da casa durante la quarantena. Fortunatamente, Windows sta già lavorando al problema ed al momento esiste una “soluzione alternativa”.

Il problema riguarda coloro che utilizzano l’aggiornamento di Windows 10 di maggio 2019 o novembre 2019 ed è causato dall’aggiornamento cumulativo KB4535996 di Microsoft (che è un aggiornamento facoltativo distribuito alla fine di febbraio).

Windows 10, se avete problemi di connessione riavviate il pc

Il bug potrebbe impedire ad Office 365, Microsoft Outlook, Microsoft Teams – e altri software, inclusi i browser Web di Microsoft – di connettersi a Internet. Microsoft nota che qualsiasi software che utilizza WinHTTP o WinInet potrebbe avere problemi di connessione internet.

Apparentemente il problema può verificarsi quando ci si connette o si disconnette da una VPN. Microsoft spiega: “I dispositivi che utilizzano una rete privata virtuale (VPN), potrebbero mostrare lo stato della connessione Internet limitato o assente nell’indicatore di stato della connettività di rete (NCSI) nell’area di notifica.

In termini di una correzione, Microsoft sta dando la priorità a questo bug come potresti immaginare. Probabilmente, la società rilascerà una patch prima della solita uscita mensile programmata e dovrebbe essere disponibile all’inizio di aprile. Nel frattempo, la notizia positiva è che esiste una soluzione alternativa molto semplice. Se avete questo tipo di problema, potete provare a riavviare il computer. Tuttavia, la soluzione non sempre funziona.