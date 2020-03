MediaWorld non si risparmia e decide di lanciare una campagna promozionale che vuole essere decisamente migliore della concorrenza, per questo motivo ha giustamente pensato di presentare non un singolo volantino, ma più promozioni direttamente sul sito ufficiale.

Esattamente alla pari di Unieuro e Expert, anche in questo caso ricordiamo che tutti gli acquisti saranno effettuabili solo ed esclusivamente sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica (non nei punti vendita, dato che sono chiusi al pubblico). Per essere maggiormente alla portata di chi dovrà comunque fare i conti con questa impossibilità, l’azienda ha predisposto la spedizione gratuita indipendentemente dalla cifra spesa e dalla categoria merceologica del prodotto acquistato.

Per tutti i codici sconto Amazon e per le migliori offerte in assoluto, confermate l’ISCRIZIONE gratuita al nostro canale Telegram.

MediaWorld: tutte le campagne promozionali

MediaWorld ha in serbo varie soluzioni per accontentare più o meno tutti, a partire dagli utenti che al giorno d’oggi si ritrovano chiusi in casa in smart working. Ecco quindi arrivare una serie di offerte sulle principali categorie merceologiche del momento, come notebook, tablet, all-in-one, PC desktop ed accessori vari, senza dimenticare le macchine del caffè o i purificatori d’aria per creare un ambiente di lavoro “perfetto”.

Allo stesso modo è da segnalare un’altra importante promozione riguardante accessori per smartphone super low cost marchiati Uniqo e ISY, gli utenti potranno approfittare di prezzi ai minimi storici, anche in questo caso con spedizione gratis.

Per ogni altro sconto e per approfondire la conoscenza con le suddette realtà, aprite subito questo link.