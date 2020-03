Unieuro è stratosferica con il lancio di un volantino che ha davvero dell’incredibile, proprio perché è in grado di offrire all’utente la possibilità di acquistare alcuni dei migliori dispositivi in commercio a prezzi incredibilmente bassi.

Esattamente alla pari delle ultime campagne promozionali di MediaWorld e di Expert, anche in questo caso le compravendite potranno essere completate solo ed esclusivamente sul sito ufficiale, data la chiusura a tempo indeterminato dei punti vendita fisici. La spedizione, nella maggior parte dei casi, sarà però gratuita presso il vostro domicilio.

Volantino Unieuro: queste sono le offerte da sfruttare subito

I prezzi inclusi all’interno del volantino Unieuro sono comunque molto interessanti ed allettanti, a partire dal nuovissimo Huawei P40 Lite, disponibile fino all’11 aprile in una promozione da non perdere. L’utente potrà completare l’acquisto sul sito spendendo 299 euro, fatto questo potrà registrarsi sulla pagina ufficiale Huawei, indicando tutte le prove d’acquisto, per ricevere in un secondo momento le Huawei Freebuds 3 a titolo completamente gratuito.

Le alternative tra cui scegliere, sempre restando entro il volantino Unieuro, sono davvero moltissime, come ad esempio l’ultima GoPro Hero 8, in vendita a 379 euro, passando anche per la PlayStation 4 acquistabile a 269 euro nella versione da 500GB.

Per conoscere da vicino la campagna promozionale non vi resta che aprire le pagine inserite qui sotto, ricordando che gli acquisti potranno essere completati solamente online sul sito ufficiale, non in negozio.