Il volantino Esselunga attivo su tutto il territorio fino al 28 marzo, a meno che le scorte non si esauriscano anticipatamente, prevede la possibilità di mettere le mani su un buon prodotto ad uno dei prezzi più bassi effettivamente mai visti.

Gli acquisti, come è facilmente immaginabile, sono effettuabili solo ed esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio, non sul sito ufficiale di Esselunga stessa. A differenza di soluzioni passate, in questo caso la campagna promozionale affonda le proprie radici in uno sconto mirato esclusivamente su un singolo dispositivi tra i tantissimi, ma ad uno dei prezzi più bassi mai effettivamente visti in Italia.

Scoprite le ultime offerte Amazon ed i codici sconto più incredibili direttamente sul nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Esselunga: il prezzo sul notebook è davvero incredibile

Il dispositivo in questione è il notebook Mediacom Edge 14E, un device dalle buonissime prestazioni, se considerato il prezzo finale di vendita di soli 179 euro.

La scheda tecnica parla ovviamente di un modello non qualitativamente elevato, ma in grado di soddisfare chi non è alla ricerca di un qualcosa di troppo sofisticato. Nello specifico si tratta di un display da 14 pollici LCD con risoluzione FullHD, passando per un processore Intel Celeron N3350 dalle ridottissime prestazioni, da 4GB di RAM e da 32GB di memoria interna, affiancata però da un comodissimo SSD da 128GB di spazio complessivo. Le connettività sono le classiche, nello specifico si trattano di USB, WiFi e naturalmente bluetooth; la batteria è circa il doppio di un normale smartphone, arriviamo infatti a trattare un componente da circa 10’000mAh.