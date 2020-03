Dyson produrrà 15.000 respiratori per aiutare il Regno Unito

Il ventilatore polmonare può essere montato su un letto, alimentato a batterie o alimentato a parete e non richiede un’alimentazione d’aria fissa. È anche efficiente per conservare l’ossigeno e ha un’interfaccia utente progettata specificamente per gli operatori sanitari.

Dyson: i ventilatori polmonari potrebbero essere disponibili per inizio aprile

Molti pazienti con COVID-19 sviluppano gravi sintomi respiratori e non possono respirare da soli, quindi un ventilatore polmonare è essenziale per il trattamento. In paesi colpiti duramente dalla pandemia come l’Italia e la Spagna, gli ospedali non ne hanno abbastanza per ogni paziente in condizioni critiche.

Il governo del Regno Unito è stato criticato per la sua risposta lenta e disorganizzata alla crisi del coronavirus rispetto ad altre nazioni europee. Il primo ministro Boris Johnson, che ha appena confermato di essere positivo al Coronavirus, ha contattato personalmente James Dyson per chiedere aiuto con i respiratori.

Il dispositivo deve ancora essere approvato dalle autorità di regolamentazione del Regno Unito, sebbene Dyson si sia impegnata a produrlo il più rapidamente possibile. Dal lato manifatturiero, un portavoce della compagnia ha dichiarato alla CNN che i ventilatori sarebbero pronti per partire all’inizio di aprile.