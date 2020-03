OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro sono stati lanciati a maggio 2019. Non è ancora passato un anno, ma i rapporti suggeriscono che la società si sta preparando per un annuncio sul dispositivo il 15 aprile 2020 . Mentre aspettiamo che OnePlus faccia un annuncio ufficiale per la data di lancio, l’azienda ha condiviso esperimenti CMF alternativi che ha fatto su smartphone passati.

Il CEO di OnePlus, Pete Lau, ha condiviso su Twitter fotografie degli smartphone OnePlus leggermente diverse dai telefoni che i consumatori potrebbero acquistare. OnePlus non è estraneo ai telefoni concept; recentemente ha mostrato OnePlus Concept One agli appassionati di tutto il mondo.

OnePlus, le nuove colorazioni sono da apprezzare

OnePlus Concept One include una tecnologia di fotocamera invisibile, ma ha anche posto le basi per sfoggiare un CMF alternativo di pelle con cuciture finte per il pannello posteriore. Con questi esperimenti CMF, l’idea principale era quella di provare colori, materiali e finiture diversi su prodotti destinati a raggiungere il mercato di massa.

Nelle foto, possiamo vedere alcuni volti familiari in diversi avatar. C’è il normale OnePlus 7T, ma anche uno con una finitura in marmo con un design della fotocamera che è stato visto in una delle prime perdite. Successivamente, vediamo tre diversi OnePlus 6: uno con una sfumatura bianca e ciano lucida, uno con una finitura bianca opaca (diversa dalla variante Silk White), e uno con un colore blu denim.

Vediamo anche il OnePlus 5T Star Wars Edition bianco opaco, che è il secondo telefono tra i sei nella foto che i clienti potrebbero acquistare.