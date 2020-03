Il videogioco che dal 2017 è riuscito a conquistare tanti gamer è senza dubbio Fornite. Non stiamo parlando del classio videogame che dopo un pò stufa i playes vista la monotonia, ma è un videogioco in continua evoluzione.

Proprio con l’inizio del nuovo anno, gli utenti sono rimasti soddisfatti dei vari eventi presenti e novità che sono state introdotte dagli sviluppatori di Fortnite.

Per rendere più piacevole il gioco, il team ha deciso di arricchirlo con il lancio di nuove skin e nuove sfide in modo da coinvolgere tutti i players.

Nuove sfide per i players su Fortnite

L’azienda che ha sviluppato il videogioco del momento, Epic Games, ha optato per l’introduzione di qualche novità su Fortnite, una di queste è la nuova skin del Pass Battaglia del secondo capitolo (Capitolo 2), conosciuta con il nome di Deadpool.

I gamer, da quello che ci risulta, non possono ottenerla immediatamente ma solo nel caso in cui riescono a terminare le sfide settimanali. Diversi dataminer hanno sbirciato qualche battaglia della prima settimana, e tra quelle che sono presenti si richiede di trovare la lettera di Deadpool agli sviluppatori (Epic Gamese).

Per quanto riguarda la prossima settimana, le sfide richiederanno di trovare i cartoni di latte dell’eroe su Fortnite e i chimichangas nel Quartiere Generale.

Ci sono dei riscontri positivi in rete, riguardanti le sfide e la nuova skin di Deadpool, e tutto ciò non può che far contenti i sviluppatori. Questi ultimi non vogliono far emergere ulteriori informazioni in modo da sorprendere ancora i players. Non ci resta che attendere qualche giorno!