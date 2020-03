Si torna a parlare nuovamente del prossimo smartphone mid-range di casa Honor, cioè il nuovo Honor 30S. Dopo aver avuto modo di scoprire il suo possibile design posteriore e alcune caratteristiche, è stata pubblicata poche ore fa un’immagine teaser ufficiale in cui viene svelata la data dell’arrivo ufficiale del device.

Honor 30S arriverà in veste ufficiale il prossimo 30 marzo

L’azienda cinese Honor ha finalmente svelato la data effettiva della presentazione ufficiale del suo nuovo device medio di gamma. Come già accennato, Honor ha pubblicato sul social Weibo un’immagine teaser ufficiale. Da questo teaser, è emerso che la data prescelta per il debutto ufficiale del nuovo Honor 30S è il prossimo 30 marzo.

Fortunatamente, da questo nuovo teaser è possibile carpire diverse informazioni. In primis, è stata confermata ulteriormente la presenza del supporto alle nuove reti di quinta generazione. Come processore, infatti, ci sarà il SoC HiSilicon Kirin 820 che sarà in grado di supportare la nuova connettività 5G.

Oltre a questo, possiamo poi osservare di sfuggita la parte frontale del device. Da quello che si vede nel teaser, sembra che il nuovo device dell’azienda avrà un design a tutto schermo. Non sembrano esserci infatti né fori né notch. Se fosse così, significherebbe che troveremo una pop-up camera a comparsa per i selfie.

Secondo alcuni renders trapelati pochi giorni fa, invece, sappiamo che sul retro il comparto fotografico verrà affidato a una quad camera posteriore posta in una zona rettangolare. Lo smartphone sarà poi disponibile in almeno due colorazioni differenti (White e Orange). Al momento non abbiamo maggiori dettagli riguardo alla scheda tecnica, ma in questi giorni arriveranno sicuramente altre notizie.