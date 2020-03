Instagram ottiene un nuovo aggiornamento inatteso che introduce una importante novità in arrivo per una funzione del tutto inedita del social network. Il morale degli utenti è alto per la possibilità di gestire le proprie Storie in maniera più intelligente rispetto all’attuale modello proposto da Facebook.

La nuova caratteristica è stata appena scoperta dalla sviluppatrice @wongmjane che in un suo post descrive sommariamente l’arrivo di una funzionalità speciale legata alla componente Privacy delle Storie. Sta per cambiare molto all’interno dell’app. Ecco cosa si prevede.

Instagram cambia le Storie: spoiler del nuovo update

Per le app Android ed iOS di Instagram si conferma l’arrivo di una nuova componente tecnica che avvantaggia la gestione della privacy per le Stories pubblicate online. In sintesi va a mutare il rapporto di visibilità dei contenuti che abbandona l’attuale modello. Fino ad ora siamo stati in grado di nascondere TUTTE LE STORIE agendo alle Impostazioni della Privacy. A partire dal prossimo update, invece, avremo facoltà di definire un nuovo livello di “silenzio stampa” per le nostre pubblicazioni, limitando di fatto a piacimento STORIE SPECIFICHE ad utenti specifici.

Allo stato attuale non è chiaro se tale caratteristica si renderà disponibile quale opzione contestuale alla creazione della Storia Instagram (ora puoi condividerla anche su Facebook in questo modo) oppure se sarà possibile intervenire anche nel post-pubblicazione. Una feature senza dubbio interessante che fa da contorno al modesto piano di cambiamenti in atto previsti dallo sviluppatore di Menlo Park che negli ultimi tempi ha aggiunto anche la possibilità di:

assegnare nickname agli utenti su Direct

rispondere ai messaggi privati con il quote (citazione)

rimuovere i follower indesiderati

Ultimamente, tra l’altro, abbiamo assistito ad un cambio look con alcuni pulsanti che si sono spostati in una posizione più agevole per l’utente. Ulteriori dettagli nelle nostre pagine. Restate sintonizzati.