Facebook sta testando l’opzione di pubblicare, direttamente dalla sua piattaforma, post su Instagram. Ciò significa che le due app sincronizzeranno i dati delle storie di un utente. Se completamente avviata, la funzione di post-pubblicazione potrebbe far risparmiare tempo ai gestori dei social media, consentendo loro di massimizzare le visualizzazioni sul contenuto che creano.

La funzione di pubblicazione è stata generata dal codice dell’app Facebook per Android di Jane Manchun Wong. È una rinomata esperta di ingegneria inversa che ha portato alla luce anche altre caratteristiche in passato per diverse app. La nuova opzione ti permetterà di condividere su Instagram le tue storie da Facebook senza creare doppioni come succedeva in passato.

Facebook e Instagram collegate da un filo sottile

Quando hai girato una storia di Facebook e stai per pubblicarla, puoi toccare Privacy per vedere con chi la condividi. Oltre alle opzioni Pubblico, Amici, Personalizza e Nascondi da, Facebook sta testando un interruttore Condividi su Instagram che sembra attivare il cross-posting di quel post e di quelli futuri.

Un portavoce di Facebook ha riferito a TechCrunch che l’azienda sta testando la funzione per facilitare la condivisione con le persone che desideri. La piattaforma continuerà a studiare più opzioni per semplificare e migliorare il modo in cui le storie funzionano attraverso le sue app.

La creazione di questa opzione è uno degli sforzi della società per unificare le sue funzionalità di chat di Messenger, WhatsApp e Instagram Direct in un’unica app per tutti. Ciò potrebbe estendere la crittografia end-to-end tra le app ma, probabilmente, siamo ancora lontani dal vedere finito questo progetto.