In queste ore un altro brand particolarmente attivo dopo Huawei, è certamente Honor. Il legame tra i due produttori è molto stretto e le prossime settimane non saranno caratterizzate solo dal lancio dei Huawei P40. Anche Honor ha intenzione di presentare un nuovo device il prossimo mese.

In particolare, i rumor sembrano concordi nell’indicare l’arrivo della nuova famiglia Honor 30 ad Aprile. Al momento non ci sono informazioni ufficiali in merito, ma qualcosa inizia a muoversi. Infatti, sono stati avvistati i primi segnali di una campagna pubblicitaria rivolta a sponsorizzare Honor 30S. Lo smartphone fa bella mostra di se sulle bottiglie vendute in alcuni distributori automatici come dimostra questa foto.

Ecco la prima immagine di Honor 30S

A giudicare da queste prime immagini, il successore di Honor 20S sembra mantenere uno stretto legame con la generazione precedente. In particolare, il design dello smartphone e la texture della cover posteriore saranno molto simili. Nelle poche righe presenti sull’etichetta, si legge che il device sarà compatibile con le reti 5G.

Il nome in codice dello smartphone è “Cindy” e molto probabilmente sarà il primo device della famiglia Honor 30 ad essere lanciato. Stando ai vari leak emersi in questi giorni, possiamo aspettarci caratteristiche interessanti anche se non sarà il vero top di gamma della serie.

Non mancherà il supporto alla ricarica rapida a 40W e quasi certamente la dotazione hardware sarà caratterizzata dal SoC Kirin 820. Questo processore non è stato ancora svelato da Huawei, ma è presumibile che il debutto ufficiale avverrà con il lancio dello smartphone. Non resta che attendere ancora qualche giorno per poter scoprire nuovi dettagli su Honor 30S che sicuramente non tarderanno ad arrivare.