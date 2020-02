Qualsiasi coppia non può rinunciare alle conversazione di WhatsApp. Sia con l’amore alla sua alba, sia con un rapporto ben instaurato, le chat hanno un ruolo determinante all’interno della routine quotidiana di due persone.

WhatsApp, come leggere le chat del proprio partner grazie ad un bug

In base a quelli che sono gli standard attuali, molte relazioni si affermano grazie a WhatsApp. L’importanza del servizio in termini amorosi però può essere vista sotto un duplice punto di vista: se tanti legami nascono attraverso le chat, anche tanti tradimenti si basano sull’utilizzo delle varie conversazioni.

Sono sempre di più le persone desiderose e bramose di mettere gli occhi sulle chat del proprio lui o della propria lei.

Talvolta, nei casi di spionaggio più palesi, la soluzione è la lettura diretta delle conversazioni. Questa soluzione, però, al netto della sua semplicità non sempre porta grandi risultati, anche perché di solito che ha qualcosa da nascondere si premura di eliminare ogni messaggio criptico.

Un metodo semplice, veloce ed efficace per leggere, addirittura in tempo reale, le conversazioni del partner esiste. Basta sfruttare un’anomalia di WhatsApp Web.

Per sfruttare quest’anomalia è necessario avere un pc e lo smartphone della persona da spiare. Attraverso lo smartphone sarà necessario effettuare la sincronizzazione delle chat sul computer. Basteranno pochi secondi di attesa per avere tutte le chat di WhatsApp copiate sul proprio pc. Le conversazioni, inoltre, saranno aggiornate messaggio per messaggio in tempo reale.

Questo trucco si sta dimostrando molto efficace, anche perché non prevede alcun genere di password.