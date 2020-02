Lo scorso anno, Xiaomi ha sorpreso il mondo presentando il Mi MIX Alpha. Lo smartphone è caratterizzato da un display a 360 gradi che copre tutti i lati del device. Questa soluzione innovativa è stata utilizzata solo per questo concept phone.

Nonostante Xiaomi ha confermato più volte che il Mi MIX Alpha sarebbe arrivato ufficialmente sul mercato, le scorte molto limitate ne hanno impedito un’ampia diffusione. Inoltre, il particolare display ma non ha ancora trovato un’applicazione pratica, almeno fino ad ora.

Secondo una nuova indiscrezione avanzata da 91mobiles, l’azienda cinese ha depositato un nuovo brevetto molto interessante. Nel documento si può leggere che Xiaomi ha pensato ad un’applicazione pratica del rivoluzionario display del Mi MIX Alpha. La feature unica potrebbe essere utilizzata sul prossimo Mi MIX 4 con alcune accortezze.

Rispetto al concept phone, il possibile Mi MIX 4 dovrebbe avere un display leggermente diverso. Il pannello continuerà a circondare i bordi e arrivare nella parte posteriore, senza però coprire la stessa superficie coperta dal Mi MIX Alpha. Questa scelta certamente farà felici gli utenti che in questo modo potranno prevenire graffi accidentali quando si poggia lo smartphone su un tavolo.

Al momento questa soluzione è poco più di un’ipotesi. Xiaomi ha depositato il brevetto ma non è detto che sia al lavoro per sviluppare lo smartphone. Tutte le caratteristiche indicate potrebbero subire cambiamenti, anche rilevanti, nel caso in cui la produzione dovesse iniziare effettivamente.

Al momento, possiamo ipotizzare che il Mi MIX 4 supporterà la risoluzione 2K per il display. Il SoC certamente sarà basato sull’ultima soluzione Qualcomm disponibile, in questo caso lo Snapdragon 865. Non mancheranno almeno 12GB di RAM e 1TB di memoria interna UFS 3.0. Considerando queste caratteristiche, la batteria dovrebbe essere da almeno 4,500mAh con supporto alla ricarica rapida.