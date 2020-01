Almeno per il momento, Xiaomi è uno dei principali produttori Android che non ha in catalogo uno smartphone pieghevole come Samsung o Huawei. Il colosso cinese invece ha optato per un design unico con il Mi MIX Alpha. Si tratta di un concept phone che è caratterizzato da un display che copre interamente il dispositivo.

Per il momento il Mi MIX Alpha è mostrato dalla stessa Xiaomi solo all’interno di apposite teche durante alcuni eventi importanti come l’inaugurazione di un nuovo Mi Store. Sebbene ci siano stati vari rumor riguardo l’arrivo sul mercato del concept phone, non ci sono mai state conferme ufficiali.

A partire da settembre, Xiaomi ha indirettamente confermato l’arrivo del device sugli scaffali attraverso la realizzazione delle cover dedicate. Considerando la forma unica nel suo genere, non c’è possibilità di sbagliare device. In queste ore invece, il Mi MIX Alpha è stato messo a listino presso alcuni retailer cinesi. Questa situazione lascia intendere che l’inizio delle vendite del concept phone è imminente.

Non è ancora stata stabilita una data ufficiale, ma non dovrebbe mancare molto. Secondo i retailer, il prezzo di lancio di Mi MIX Alpha si aggira sui 19,999 Yuan pari a circa 2,280 dollari. Il prezzo è giustificato dalla natura unica del device Xiaomi. Le scorte disponibili saranno molto limitate quindi gli utenti veramente interessanti faranno a gara per accaparrarsene uno.

Ricordiamo che il Mi MIX Alpha rappresenta la visione di Xiaomi per quanto riguarda i device del futuro. La parte principale che cattura immediatamente la curiosità di chi lo guarda è il display a 360 gradi che ricopre tutti i lati del device. Il display flessibile ha un andamento armonioso anche lungo i bordi permettendo anche l’utilizzo di alcune feature rivoluzionarie.