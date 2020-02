Qualcomm durante la giornata di oggi ha annunciato ufficialmente Il suo modem 5G appartenenti alla terza generazione per smartphone. Quello che prende il nome di Snapdrgon X60 è dunque realtà e con interessanti novità rispetto ai modelli precedenti. A quanto pare questa nuova soluzione risulta la prima in assoluto a puntare su un processo produttivo a 5nm.

Proprio questo dovrebbe dunque consentire un’efficienza energetica di gran lunga maggiore ma in un corpo ancor più piccolo del normale. Al suo interno è presente anche una nuova antenna di tipo QTM535 mmWave: tale caratteristica consente dunque prestazioni di altissimo livello che offri hanno dunque un assist perfetto anche per i brand. Infatti tutto ciò favorirà certamente la produzione di dispositivi ancor più leggeri e soprattutto poco spessi.

Qualcomm svela il suo Snapdragon X60

Una delle più grandi aggiunte all’interno dello Snapdragon X60 è poi la Carrier Aggregation, un tipo di tecnologia che offre la possibilità di aggregare nella loro totalità gli spettri di frequenze del 5G. All’interno di tutto ciò figurano dunque anche le mmWave e le sub-6 tramite frequency division duplex e time division duplex.

Tutto ciò provvederò dunque a rendere ancor più performanti le prestazioni della rete con una velocità di connessione nettamente superiore per un numero ancora maggiore di utenti. E’ inoltre supportato anche il VoiceOver NR, grazie al quale gli utenti potranno effettuare anche chiamate sfruttando proprio la rete 5G. Infine lo Snapdragon X60 supporta una velocità che tocca i 7,5 Gbps in down e i 3 Gbps in up.