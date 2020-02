Per tutti quelli che hanno vissuto sia da giovanissimi che da un po’ più adulti il cinema americano negli anni 80 e 90, il volto di Rick Moranis sarà sicuramente ben noto: tra film come Balle Spaziali, La piccola bottega degli orrori, Ghostbusters e I Flintstones, ha accompagnato molti di noi durante l’infanzia. Per questo motivo, benché non sia ormai più presente sul grande e piccolo schermo dal 1997, ovvero ben 23 anni, è impossibile non ricordarsi di lui. Eppure, Moranis ha deciso di ricomparire nel reboot di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, film del 1989 prodotto dalla Walt Disney.

Cos’altro sappiamo su Rick Moranis e su questa futura produzione

La ragione per cui in un primo momento Moranis ha abbandonato Hollywood, è stato il cancro che ha colpito la moglie morta nel 91: dovendosi dedicare in toto ai figli decise che era meglio lasciare la carriera da parte. Si è però dichiarato contento di poter partecipare a uno dei film più importanti che lo aveva portato al successo all’epoca. Naturalmente l’attore non sarà il protagonista della storia, ma potrebbe comunque interpretare il ruolo del professor Wayne Szalinski, storico personaggio della saga. Il protagonista sarà invece Josh Gad, che interpreterà comunque uno scienziato strampalato, forse un adulto Nick, che all’epoca era uno dei ragazzi, figli del professore.

Secondo alcune fonti di Variety, sarà un’altra volta Joe Johnston il regista, esattamente come nel primo capitolo del 1989. Non è affatto da escludere che questo possa essere il primo di una serie di film che la Disney ci proporrà sulle avventure della famiglia Szalinski o chissà di chi altro! Già nel primo caso, il film aveva avuto due sequel: uno nel 1992, un altro nel 1997, un cortometraggio nel 1994, è una serie televisiva di Moranis stesso che andò in onda in America dal 1997 al 2000.