WhatsApp: attenti al nuovo metodo utile a spiarvi di nascosto

Ogni novità che arriva per quanto riguarda WhatsApp sicuramente testa tanto interesse da parte degli utenti che utilizzano l’applicazione. Gli ultimi anni sono stati dedicati però a debellare ogni sorta di male che poteva in qualche modo affliggere la nota applicazione di messaggistica. Molti utenti infatti sono stati tentati dalla fuga verso altre applicazioni, salvo puoi fare dietrofront per restare facendo parte dell’applicazione migliore al mondo.

Ora come ora sembra che il 2020 porterà tantissimi nuovi aggiornamenti, soprattutto per quanto riguarda l’interfaccia. La Dark Mode è infatti ufficialmente arrivaat, e questo lo si era capito soprattutto perché la versione beta di WhatsApp aveva tempo addietro già lanciato la novità. Al contempo però serve assolutamente migliorare la sicurezza, soprattutto perché resta l’unico neo sul quale bisogna lavorare. Uno dei grandi problemi su cui WhatsApp ha insistito in questi anni è stato lo spionaggio, il quale sembra esistere ormai molto marginalmente.

WhatsApp, con questo nuovo trucco gli utenti possono spiare i movimenti di qualsiasi altra persona in ogni momento

Whats Tracker. È questo il nome che dovete memorizzare se volete spiare in maniera legale tutti gli utenti che avete su WhatsApp. Moltissime persone sono state in grado di provare questo metodo, il quale infatti permette di conoscere i movimenti di qualsiasi persona decidiate di monitorare.

L’applicazione in questione è legale al 100%, oltre che gratuita. Questo conferisce dunque a tutti la facoltà di provarla, conoscendo dunque orario preciso di entrata o di uscita di un utente qualsiasi. Il tutto vi sarà reso noto con tanto di notifica istantanea.