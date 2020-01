Iliad tira fuori dal cilindro due offerte inaspettate da 4 e 6 euro

Un gestore come Iliad non si vedeva da anni in Italia, ma non stiamo qui a discutere in merito a qualità o a qualsiasi altro aspetto del genere. Infatti i nomi che già esistevano da prima dell’arrivo di questo provider erano ampiamente performanti, ma la questione è un’altra.

Infatti questa azienda proveniente dalla Francia è riuscita in pochissimo tempo a prendere in mano le redini del gioco, come non era mai riuscito nessuno negli ultimi otto anni. Ora come ora spodestare Iliad è davvero difficile, dal momento che occupa la quarta posizione nella classifica dei gestori in Italia in maniera molto salda. Il suo merito è quello di offrire promozioni con prezzi molto bassi e con contenuti davvero esagerati. In questo momento però l’obiettivo e difendersi, visto che i colossi che hanno perso utenti proprio per mano sua stanno cercando una rivincita.

Iliade, sul sito ufficiale sono presenti le due promozioni che nessuno sapeva esistessero ancora: la Solo Voce e la Giga 40

Oltre alla sua solita promozione regina che occupa tutti gli spazi pubblicitari in tv, Iliad e gode di altre due promozioni molto convenienti sul suo sito ufficiale. La prima è la Solo Voce, soluzione dedicata ai ragazzini o magari alle persone anziane visto che offre solo minuti e SMS senza limiti.

Il prezzo è di 4,99 € al mese. Segue poi la Giga 40, offerta che invece conviene a tutti visto che offre minuti ed SMS senza limiti verso tutti con 40 giga di traffico dati in 4G. Il prezzo ora è di 6,99 € al mese.