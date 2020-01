La nuova piattaforma di contenuti in streaming Disney Plus ha voluto anticipare i tempi a sorpresa, volendo lanciare la sua pay TV anche in Europa, Italia compresa.

La data è fissata per il prossimo 24 marzo 2019, mossa che arriva mentre il concorrente Netflix sta pensando a come arginare il fenomeno della condivisione degli abbonamenti sulla propria piattaforma. Ecco qualche dettaglio in più.

Disney Plus propone un abbonamento che potrebbe asfaltare Netflix

Possiamo dire che la nuova piattaforma Disney, avendo la possibilità di diversificare le proprie fonti di ricavo grazie al cinema e soprattutto ai suoi parchi a tema, si presenterà anche in Italia proponendo un abbonamento dal prezzo molto inferiore rispetto alla concorrente. Stiamo parlando di 6.99 euro al mese oppure 69 euro all’anno, con la possibilità di scaricare tutti i contenuti su addirittura 10 dispositivi e guardare 4 diversi spettacoli in streaming in contemporanea.

Netflix dalla sua parte, permette di guardare 4 spettacoli diversi in contemporanea, mentre il download è permesso solamente per alcuni titoli, il tutto al prezzo di 15.99 euro al mese. A differenza di Disney, non permette di ottenere sconti agli utenti che sottoscrivono un abbonamento annuale. Al momento è impossibile sapere quali e quanti titoli saranno presenti nella library della nuova piattaforma, ma sicuramente il catalogo pescherà da brand iconici come Star Wars, National Geographic e Marvel.

Ecco la dichiarazione della società: “Al momento del lancio gli abbonati avranno accesso a The Mandalorian la serie acclamata dalla critica, scritta e prodotta da Jon Favreau; High School Musical: The Musical: The Series, versione moderna e creativa del franchise di successo con meta riferimenti, un nuovo stile documentaristico e una colonna sonora che, con 9 nuove canzoni originali, rende omaggio al film omonimo; The World According To Jeff Goldblum, serie che esplora il meraviglioso e spesso sorprendente mondo degli oggetti a noi più familiari; Lilli e il vagabondo, una rivisitazione senza tempo del classico d’animazione del 1955. Tra gli altri titoli originali disponibili al momento del lancio Encore, prodotto da Kristen Bell; Diary of A Future President scritto e prodotto da Ilana Peña (Crazy Ex-Girlfriend) e da Gina Rodriguez (Jane the Virgin); The Imagineering Story, che racconta dell’eclettico gruppo di straordinari creativi che danno vita ai Parchi Disney“.