Sembra che vi siano moltissime novità in programma per la nuova stagione de La Casa di Carta, arrivata al suo quarto rinnovo. La popolare serie TV di origine spagnola creata da Alex Pina, continua la sua scalata verso il successo. Mai il suo ideatore avrebbe pensato che lo show avrebbe avuto così scalpore eppure i produttori di Netflix ne sono rimasti affascinati, così come il pubblico.

Tuttavia sulla nota piattaforma di streaming on-demand, molti serial sono stati abbandonati, ma non è questo il caso dei prodotti di punto di Netflix come Lucifer 5, Stranger Things, 13 Reasons Why, Sex Education e molti altri.

Il 3 Aprile 2020 torneranno disponibili i nuovi episodi de La Casa di Carta

Come sempre, la nuova season dello show spagnolo, La Casa de Papel godrà dell’esclusiva della piattaforma. Gli episodi saranno disponibili dal 3 Aprile prossimo. Lo showrunner ha confermato che con la quarta serie si punterà a chiudere molti dei conti lasciati in sospeso da parte di alcuni personaggi, e i colpi di scena non mancheranno.

Pensiamo anche al ritorno di Nairobi, il personaggio che viene interpretato dalla giovane Alba Flores. L’attrice ha dichiarato che ci sarà un grande colpo di scena relativo alla sua reale (o presunta) morte. Alcune indiscrezioni invece, specificano come il ritorno del personaggio della donna sia relativo ai soli flashback. Chi avrà ragione? I fan non stanno più nella pelle e non ci resta che attendere poco più di due mesi per goder degli episodi. Appuntamento al 3 Aprile 2020 su Netflix. Intanto potete ingannare il tempo guardando una delle serie TV più popolari sulla piattaforma, come Stranger Things.