Netflix aggiorna il suo catalogo, introducendo molti titoli dello Studio Ghibli. Tra il mese di Febbraio e quello di Aprile, il catalogo di Netflix verrà aggiornato con ben ventuno pellicole dello studio cinematografico giapponese, noto soprattutto per aver prodotto i capolavori di Hayao Miyazaki, come La Città Incantata, Il mio vicino Totoro e Principessa Mononoke.

Si tratta di una grande occasione per gli utenti Netflix, dal momento in cui fino a poco tempo fa, Studio Ghibli non ha mai offerto le sue pellicole in versione digitale. Dopo WarnerMedia, anche Netflix è riuscito ad acquistare i diritti per la trasmissione in streaming di molti dei film d’animazione prodotti dal noto studio giapponese. Intanto, vi lasciamo alla lista di tutte le pellicole Studio Ghibli che arriveranno su Netflix nelle prossime settimane.

Netflix aggiorna il suo catalogo con 21 pellicole dello Studio Ghibli

Nel mese di Febbraio arriveranno su Netflix i seguenti titoli dello Studio Ghibli:

Il castello nel cielo

Il mio vicino Totoro

Kiki – Consegne a domicilio

Pioggia di ricordi

Porco Rosso

Si sente il mare

I racconti di Terramare

Tra il mese di Marzo e quello di Aprile, invece, verranno aggiunti i seguenti titoli dello studio Ghibli: