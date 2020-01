Con l’arrivo di Honor V30 Pro nella classifica DxOMark dedicata ai migliori camera-phone, la classifica è cambiata. Il device infatti si posiziona direttamente al secondo posto con un totale di 122 punti. Il verdetto deriva da una serie di prove sia sul lato fotografico che sul lato video, ognuna con un proprio punteggio che poi forma la valutazione finale.

La sorpresa non è tanto per la bontà del comparto fotografico del device, nota già al suo lancio, ma per le conseguenze sulla classifica. Ora infatti Huawei monopolizza totalmente la TOP 3. Al primo posto infatti regna incontrastato il Huawei Mate 30 Pro 5G con 123 punti. Distaccato di appena un punto troviamo Honor V30 Pro che totalizza, come detto, 122 punti.

Al terzo posto invece si piazza il Huawei Mate 30 Pro con 121 punti. Per essere precisi, in terza posizione troviamo a pari merito anche lo Xiaomi CC9 Pro, commercializzato in Italia sotto il nome di Mi Note 10.

Honor V30 Pro è un camera-phone con i fiocchi

Secondo i ragazzi di DxOMark, il punteggio di Honor V30 Pro si divide nei due principali aspetti presi in analisi: foto e video. Nella prima categoria, lo smartphone ha totalizzato 133 mentre nella seconda 100 punti. Per quanto riguarda le foto, alcune delle caratteristiche più apprezzate sono state l’esposizione, l’autofocus e soprattutto lo zoom. Nei video invece troviamo sempre l’autofocus e la stabilizzazione come principali voci.

La fotocamera di Honor V30 Pro si basa sulla tecnologia a matrice che utilizza soluzioni hardware e software per una corretta elaborazione dei colori. Il modulo fotografico principale è un Sony IMX600 RYYB in versione custom da 40 megapixel e apertura f/1.8. A questo si affianca un teleobiettivo da 8 megapixel e apertura f/2.4. Infine troviamo una cine lens da 12 megapixel con apertura f/2.2 in grado di arrivare a 109 gradi di angolo di visione.