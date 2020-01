YouTube, la piattaforma video più in vista al mondo, è rimasta coinvolta in un attacco hacker dai diversi risvolti o, per meglio dire, gli utenti del sito internet sono diventati le vittime predilette dai cybercriminali più spietati del web. In rapida diffusione grazie ad un piano ben architettato, la minaccia che ha colpito il portale dei video si presenta all’aspetto innocuamente per celare al suo interno, però, dei risvolti diversamente candidi e problematici.

Il nome di YouTube viene coinvolto in un attacco: ecco cosa bisogna fare

In espansione grazie ad altre due applicazioni, l’attacco che sfrutta il nome di YouTube stuzzica la curiosità degli utenti per portare a termine il suo scopo principale: infettare quanti più computer possibili con un virus.

Sebbene, come già accennato, in realtà ad essere adoperato sia soltanto il nome della piattaforma web, l’attacco hacker sta trovando il suo svolgimento su Facebook e Facebook Messenger, applicazioni su cui è possibile raggiungere migliaia di contatti in modo estremamente rapido e semplice. Stando alle ultime segnalazioni recepite, il virus si espanderebbe per mezzo di messaggi autogenerati che l’utente-vittima non realizza neanche di star inoltrando ai suoi contatti. Recitanti formule come “guarda questo video su YouTube, è troppo divertente” con tanto di link in allegato, basta cliccare il collegamento spacciato come un URL YouTube per cadere nella trappola e diventare, di conseguenza, un’altra pedina prima a generare messaggi e post infiniti in cui i propri contatti verranno taggati.

Il rischio di mettere anche terzi in pericolo, quindi, è molto grande. A tal proposito il coniglio da seguire è sempre uno: prestare la massima attenzione a questo genere di messaggi e non aprire mai i link in allegato.