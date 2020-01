Il volantino Trony lanciato in questo periodo nella regione Sardegna cerca di invogliare i consumatori ad acquistare un nuovo elettrodomestico, con la promessa di regalare un prodotto all’emissione dello scontrino, occasione speciale per risparmiare e completare l’arredamento tecnologico della propria casa.

La campagna promozionale discussa nell’articolo, è bene ricordarlo, risulta essere attiva solo ed esclusivamente presso i punti vendita delle regione Sardegna, gli utenti non potranno acquistare sul sito ufficiale o altrove. Alla base del volantino Trony troviamo comunque la possibilità di ricevere gratis la macchina caffè Lavazza Jolie con anche 128 capsule incluse, il cui valore commerciale complessivo si aggira attorno ai 129 euro; la consegna, come detto, avverrà direttamente in cassa, solo ed esclusivamente se l’utente soddisferà le seguenti condizioni.

Per raggiungerla, infatti, sarà necessario acquistare un grande elettrodomestico (tra quelli contrassegnati in negozio) del valore commerciale di almeno 349 euro. Superato questo scoglio, in cassa riceverete l’omaggio tanto agognato.

Volantino Trony: gli altri sconti da cogliere al balzo

Gli altri sconti inclusi nel volantino Trony sono ugualmente molto invitanti ed interessanti, da non perdere sicuramente l’accoppiata Samsung Galaxy S10 e S10+ in vendita a 749 e 848 euro, con un occhio anche al Galaxy Note 10 a 979 euro, ricordando il Samsung Cashback del periodo.

Per spendere meno, e godere comunque di una qualità superiore alla media, sarà possibile fare affidamento sullo Huawei Nova 5T attualmente in vendita al prezzo di 399 euro. Tantissimi sono gli sconti messi in moto dal volantino Trony, per poterli scoprire nel dettaglio non dovete far altro che aprire le pagine inserite qui sotto.